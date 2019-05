„Delegacija dalyvaus konferencijoje, skirtoje paminėti Rusijos ir Afganistano diplomatinių santykių užmezgimo šimtąsias metines, vyksiančioje gegužės 28 dieną. Be to, delegacija diskutuos apie Afganistano ateitį su virtine afganų politikų per Afganistano konferenciją, planuojamą gegužės 29-ąją“, – pareiškė talibų atstovas.

Kaip pranešama, talibų delegacija taip pat ketina surengti „uždarų susitikimų su aukšto rango RF (Rusijos Federacijos) pareigūnais“.

Talibano pranešime sakoma, kad į Maskvą atvyksta 14 asmenų delegacija, vadovaujama judėjimo lyderio pavaduotojo politiniais klausimais mulos Abdul Ghani Baradaro.

Susitikime taip pat turėtų pasirodyti buvęs Afganistano prezidentas Hamidas Karzai. Jo atstovas Yousofas Saha leido suprasti, kad Afganistano ir Talibano delegacijos gali susitikti neoficialių derybų metinių minėjimo kuluaruose, tačiau pabrėžė, kad jokių garantijų nėra.

Šios derybos galėtų būti antras sukilėlių judėjimo lyderių susitikimas su opozicijos lyderiais Rusijoje. Vasario mėnesį vykusiame retame abiejų šalių susitikime Talibano atstovai ir Afganistano politikai kartu meldėsi ir šnekučiavosi prie vaišių stalo.

Tačiau šiame neoficialiame susitikime nebuvo dabartinio prezidento Ashrafo Ghani administracijos atstovų.