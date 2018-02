Per kelias pastarąsias dienas regione buvo užfiksuotas jau ne vienas seisminis smūgis. Naujausias žemės drebėjimas įvyko 23 val. 50 min. vietos (17 val. 50 min. Lietuvos) laiku. Jo epicentras buvo maždaug už 21 km į šiaurės rytus nuo Hualiano uostamiesčio, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Didžiosios Britanijos nacionalinis transliuotojas BBC, remdamasis Taivano žiniasklaidos pranešimais, nurodė, kad Hualiane buvo sugriauta pastatų. Pranešimuose sakoma, kad gelbėtojai stengiasi išvaduoti žmones, įstrigusius viename apgriautame viešbutyje. Taivano meteorologijos biuras požeminių smūgių stiprumą įvertino 6 balais. Sekmadienį penki seisminiai smūgiai, kurių hipocentrai irgi buvo negiliai, buvo užfiksuoti dviejų valandų laikotarpiu apytikriai toje pačioje vietoje prie Taivano rytinės pakrantės. Netoli Taivano susiduria dvi tektoninės plokštės, tad salą neretai supurto žemės drebėjimai. Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiausias iš jų įvyko 1999 metų rugsėjį – tąsyk 7,6 balo smūgiai pareikalavo apie 2,4 tūkst. žmonių gyvybių.

