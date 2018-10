Prezidentė tai pareiškė Pekinui stengiantis įvairiomis priemonėmis pažaboti demokratinio Taivano suverenumo siekį. Kinija ir Taivanas atsiskyrė po 1949 metų pilietinio karo, bet Kinija tebelaiko salą savo nepaklusnia provincija, kurią reikia susigrąžinti, prireikus – jėga. Pekinas palaikė glaudžius ryšius su ankstesne prokiniška Taivano vyriausybe. Tačiau 2016 metų gegužę į valdžią atėjus Tsai Ing-wen, Taibėjaus ir Pekino santykiai smarkiai pašlijo, nes ji atsisako palaikyti Pekino poziciją, kad Taivanas yra Kinijos dalis. „Taivanas yra Ramiojo vandenyno vakarinio regiono priešakinėse pozicijose, todėl mes, suprantama, patiriame didžiulį spaudimą“, – sakė Tsai Ing-wen savo kreipimesi per televiziją, skirtame Taivano nacionalinei dienai. „Kinijos vienašališkas diplomatinis puolimas ir karinis spaudimas ne tik daro žalą santykiams abipus (Taivano) sąsiaurio. Jie taip pat kelia grėsmę taikos ir stabilumo status quo Taivano sąsiauryje“, – kalbėjo prezidentė. Taivanas laiko save suverenia valstybe su nepriklausoma politine sistema bei teismais ir savo valiuta, nors nėra oficialiai paskelbęs nepriklausomybės nuo Kinijos. Kinija pastaruoju metu surengė virtinę karinių pratybų netoli šios salos ir nedelsdama pasmerkia bet kokius žingsnius, kurie galėtų būti palaikyti Taibėjaus vyriausybės de facto diplomatiniu pripažinimu. Nuo tada, kai Tsai Ing-wen tapo prezidente, dėl Kinijos spaudimo penkios valstybės pakeitė savo poziciją ir pasitraukė iš Taivaną diplomatiškai pripažįstančių šalių grupės, kurioje beliko 17 šalių. Dėl Pekino spaudimo daugelio tarptautinių įmonių tinklalapiuose Taivanas įvardijamas kaip Kinijos dalis, ir salai užtrenktos durys į pasaulinius forumus. Tsai Ing-wen paragino Pekino valdžią „atlikti pozityvų vaidmenį regione ir pasaulyje, užuot kursčius konfliktą“. Ji pažadėjo neeskaluoti įtampos, tačiau taip pat sakė, kad Taivanas sieks stiprinti savo nacionalinį saugumą ir diplomatinius ryšius. „Nesileisiu įveliama į konfrontaciją ar konfliktus, kurie keltų grėsmę santykiams abipus (Taivano) sąsiaurio. Tačiau taip pat neišsižadėsiu žmonių valios ir neaukosiu Taivano suverenumo“, – kalbėjo prezidentė. „Veiksmingos reagavimo strategijos pamatas turi būti nacionalinis tvirtumas“, – pridūrė ji. Dėl prastėjančių santykių su Pekinu ir nepopuliarios vidaus reformų politikos Tsai Ing-wen vyriausybė jaučia nemenką spaudimą prieš ateinantį mėnesį vyksiančius svarbius vietos rinkimus. Tsai Ing-wen savo kreipimesi įspėjo, kad „visi, kurie mėgins kištis į rinkimų procesą, sulauks rimtų pasekmių“. Ji apkaltino Pekiną, kad šis skleidžia „melagingą informaciją“, siekdamas prieš rinkimus pakirsti visuomenės pasitikėjimą jos vyriausybe.

