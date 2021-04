Taivane nuo bėgių nulėkus traukiniui žuvo mažiausiai 41 žmogus

„41 žmogus žuvo, du tebėra įstrigę vagonuose, o 66 buvo nusiųsti į ligoninę“, – pranešė Nacionalinė ugniagesių agentūra, pateikdama naujausią informaciją apie nelaimę.

Taivano prezidentės Tsai Ing-wen biuras anksčiau penktadienį pranešė, kad ji nurodė ligoninėms pasirengti „įvykiui su dideliu aukų skaičiumi“.

„Dabar pagrindinis prioritetas – išgelbėti įstrigusius žmones“, – rašoma prezidentūros išplatintame pranešime.

Nelaimė įvyko Taivano rytinėje geležinkelio linijoje apie 9.30 val. vietos (4 val. 30 min. Lietuvos) laiku netoli pakrantės miesto Hualiano.

Aštuonių vagonų traukinys važiavo iš Taibėjaus į pietrytinį Taitungo miestą ir vežė apie 350 keleivių, pranešė gelbėjimo centras.

Nelaimė įvyko prasidedant kasmetinės Čingmingo šventės, per kurią žmonės paprastai lanko ir tvarko savo artimųjų kapus, ilgajam savaitgaliui.

Taivano rytine geležinkelio linija paprastai naudojasi turistai, vykstantys į mažiau apgyvendintą rytinę pakrantę.

Linija su daugybe tunelių ir tiltų driekiasi per aukštus kalnus bei siaurus tarpeklius ir tada leidžiasi į Huadongo slėnį.

Pastarąjį kartą panaši žmonių gyvybių pareikalavusi nelaimė Taivane įvyko 2018 metais, kai tos pat geležinkelio linijos pietiniame gale nuo bėgių nulėkus ir apsivertus traukiniui žuvo 18 žmonių.

Vėliau to aštuonių vagonų traukinio mašinistui buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo per neatsargumą. Per nelaimę taip pat buvo sužeisti daugiau kaip 200 iš 366 traukinio keleivių.

Tai buvo didžiausia traukinių avarija Taivane nuo 1991 metų, kai Miaoli susidūrus dviem traukiniams žuvo 30 ir buvo sužeista dar 112 keleivių.

1981 metais Sindžu pervažoje keleiviniam traukiniui įsirėžus į sunkvežimį žuvo 30 žmonių.

2003 metais 17 žmonių žuvo, o dar 156 buvo sužeisti traukiniui nukritus į bedugnę Ališano kalnuose.