Sparčiai vystoma Kinijos kariuomenė vis dažniau demonstruoja savo galią. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Pekinas surengė karines pratybas Taivano sąsiauryje, skiriančiame žemyninę Kiniją nuo Taivano salos. Anksčiau kinų karinis laivynas keletą savaičių vykdė manevrus šioje teritorijoje.

Kinijos pareigūnai tvirtina, kad šių mokymų tikslas – apsaugoti Kinijos teritorinį vientisumą, o tai yra prezidento Xi Jinpingo vienas pagrindinių prioritetų.

Nors Taivanas yra suvereni demokratinė valstybė, jis formaliai niekada neskelbė nepriklausomybės nuo žemyninės Kinijos. Pekinas savo ruožtu tebelaiko salą savo nepaklusnia provincija, kurią reikėtų susigrąžinti, ir neatmeta suvienijimo jėga galimybės.

Santykiai tarp dviejų valstybių smarkiai pablogėjo 2016 metų gegužę į valdžią Taivane atėjus Tsai Ing-wen, visų pirma dėl to, kad naujoji prezidentė nepareiškė, jog Taivanas "vienos Kinijos" dalis. Be to, Pekinas smarkiai nepasitiki jos Demokratinės pažangos partija, tradiciškai pasisakančia už nepriklausomybę.

Taibėjaus pratybos „Han Kuang“ (Hanių šlovė) prasidės birželio 4-ąją ir truks penkias dienas.

„Paprastai tariant, pagrindinis šių pratybų tikslas – sužlugdyti bet kokį Kinijos komunistinės kariuomenės mėginimą įsiveržti į Taivaną“, – žurnalistams sakė Taivano gynybos ministerijos atstovas Chen Chung-chi.

„Jos imituos šių metų padėtį. Mes atsižvelgiame į Kinijos aviacijos ir laivyno manevrus regione“, – pridūrė jis.

Anot jo, šiemet mokymuose pirmąkart dalyvaus pakrančių apsaugos tarnyba ir už gelbėjimą orlaiviais atsakingas Nacionalinis oro desantininkų korpusas. Tokiu būdu bus siekiama užtikrinti „visavertę gynybą“.

Civilių bepilotės skraidyklės taip pat pirmąkart pasirodys pratybose. Anot gynybos ministerijos, jos atliks žvalgybos užduotis ir žymės taikinius, o civilinės telekomunikacijų tarnybos padės palaikyti ryšį,

„Ginti šalį yra ne tik karių pareiga. Už tai atsakingi visi, kadangi mūsų gynybos biudžetas ribotas“, – sakė Chen Chung-chi.

Taibėjus praėjusią savaitę vykusių Kinijos pratybų nesureikšmino ir pavadino juos „įprastomis“ bei „prasčiausiu būdu įbauginti ir pažvanginti kardais“, kadangi prognozuoti didžiuliai laivyno manevrai taip ir neįvyko.

Kinijos valstybinė žiniasklaidą antradienį pranešė, kad Kinijos laivyno flotilė surengė „kovines pratybas“ Rytų Kinijos jūroje. Tai buvo dar vienas karinės jėgos parodymas ginčijamuose vandenyse, suerzinęs Pekino kaimynus.

Anksčiau šį mėnesį prezidentas Xi Jingpingas stebėjo laivų vilkstinę, jai dalyvaujant pratybose Pietų Kinijos jūroje.

Praėjusią savaitę flotilė dalyvavo dar dvejuose atskiruose mokymuose šalia dviejų Taivano pakrančių, kuo itin pasipiktino Taibėjus.