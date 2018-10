Per bendrus sausumos ir oro pajėgų manevrus buvo simuliuojamas Kinijos kariuomenės mėginimas užpulti Taivano aviacijos bazes. Kinija laiko Taivaną savo teritorija ir siekia savo ekonomine įtaka izoliuoti demokratiškai valdomą salą, dabar turinčią visame pasaulyje vos 17 diplomatinių sąjungininkų, įskaitant Paragvajų. Anot Taivano gynybos ministerijos atstovo Chen Chong-chi, Paragvajaus prezidentui Mario Abdo Benitez išsiųstas kvietimas stebėti drauge su Tsai Ing-wen karines pratybas „padės sutvirtinti abiejų šalių draugystę“ bei sustiprins bendradarbiavimą civilinėse ir karinėse srityse. Taivanas ir Kinija atsiskyrė 1949 metais, vykstant pilietiniam karui. Pekinas žada sugrąžinti salą į Kinijos sudėtį ir prireikus panaudoti jėgą.

