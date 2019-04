Tokią nuomonę išsakė laikinai okupuotų teritorijų ir šalies viduje perkeltų asmenų reikalų ministro pavaduotojas Georgijus Tuka, skelbia „Obozrevatel“.

Anot valdininko, pasų išdavimo procesas jau pradėtas, sąrašai imti sudarinėti prieš maždaug tris mėnesius.

Kaip teigia G. Tuka, į pirmąją pretendentų gauti Rusijos Federacijos pilietybę bangą patenka separatistai, priklausantys pirmajam ir antrajam „Luhansko liaudies respublikos ir Donecko liaudies respublikos“ kariuomenių korpusams.

Antrojo etapo metu Rusijos Federacijos pasai bus išduoti su Rusijos valdžia kolaboruojantiems valdininkams, o paskutinieji Rusijos pasus gaus likusieji norintys.

„Svarbu suprasti, kur slypi šio žingsnio kiaulystė. Rusija pakeitė reikiamus įstatymus. Ji veikia išskirtinai savo suvereniteto rėmuose, tarsi nepažeisdama jokių tarptautinių susitarimų ir nelaužydama įsipareigojimų. Tai, kad tokie veiksmai prieštarauja Minsko susitarimų idėjai – tai politinis vertinimas, o iš juridinio požiūrio taško labai sunku įžvelgti konkrečią atsakomybę“, – paaiškino ministro pavaduotojas.

G. Tuka pažymi, kad Rusija norėtų gauti papildomą galimybę atvirai naudoti ginkluotą jėgą Donbase, argumentuodama poreikiu „ginti Rusijos Federacijos piliečius“.

„Ukrainos veiksmus vertinu išskirtinai kaip politinę veiklą, kuo Ukrainos valdžia ir užsiima. Prezidento pareiškimas, užsienio reikalų ministro pareiškimas, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis – faktiškai tai vieningas mechanizmas. Norėčiau tikėti, kad tokie Kremliaus veiksmai taps įkvėpimu, motyvu Rusijai pritaikyti dar vieną sankcijų porciją. Tai būtų adekvačiausias atsakas į tokius Rusijos veiksmus“, – reziumavo jis.

Ukrainos portalas unian.net aprašė, kas vyksta Rytų Ukrainoje po V. Putino pasirašyto įsako dėl palengvintų sąlygų ukrainiečiams gauti Rusijos pasus.

Patikros postas įvažiuojant į Horlivką primena tikrų tikriausią valstybinę sieną. Bazėje pasus tikrina simpatiškos merginos – kaip kokiame oro uoste. Eilėje daugumą sudaro „pensinio amžiaus turistai“. Į minėtąją teritoriją bando patekti savo pensijos. Tie, kurių Rusijos Federacijos pasai nedomina, už neutralių atsakymų nesislapsto.

„O jūs girdėjote, kad Putinas išdavinės Rusijos pasus?“. „Girdėjau“, – atsako. „Ar imsite rusišką pasą“, – teiraujamės. „Ne, man jis nereikalingas, noriu ukrainietiško, savo“, – teigia viena prie posto kalbinta moteris.

Nepaisant to, dauguma klausimų apie Rusijos pilietybę bando išvengti.

„Juos paims gal kokie 20 proc. Kiek kalbamės, tai tie, kurie turi Ukrainos pasą, rusiško nenori“, – teigia kalbinti vietiniai.

Tik vienetai išdrįso prabilti apie savo svajonę – rusišką pensiją. Štai kam reikalingas tas Rusijos Federacijos pasas.

„Nebereiktų važinėti. Nes tada, žinoma, duotų rusišką pensiją“, – sako viena moteris patikros poste.

Nepaisant to, Donbaso pensininkai – paskutiniai, apie kuriuos pagalvojo Kremlius, pasirašydamas šį įsaką.

Rusijos televizijos pakankamai atvirai skelbė, kas pirmieji eilėje prie rusiško paso. „Dalis dokumentų yra Donecko liaudies respublikoje, pirmiausia pasus gaus valstybinių ir jėgos struktūrų darbuotojai“, – sako propagandininkas iš Rusijos Semionas Pegovas.

Dabar žaidimo taisyklės keičiasi, rašo UNIAN. Dar visai neseniai Rusijos piliečius stengėsi laikyti kuo įmanoma toliau nuo tos sienos – kad netyčia nepatektų į nelaisvę ir nesugadintų Maskvos sukurto mito apie Ukrainoje vykstantį pilietinį karą. Dabar Rusijos piliečiai bus stumiami tiesiai po ukrainiečių kulkomis.

Ir tai gali pasiteisinti kaip motyvas rusams imtis karinių veiksmų, apie ką šiuo metu fronte jau kalba be užuolankų.

Avdijevsko pramoninėje zonoje separatistai yra vos už kelių dešimčių metrų nuo Ukrainos pajėgų. Išprovokuoti ukrainiečius šaudyti, apkaltinti grubiai pažeidus Minsko susitarimus ir pulti, prisidengus poreikiu ginti Rusijos piliečius.

Toks Rusijos scenarijus po rusiškų pasų išdavimo, turint omenyje nedidelius atstumus, čia – pramoninėje zonoje – atrodo visai realistiškas. Jeigu rusai imsis būtent tokio scenarijaus įgyvendinimo, veiksmų imsis būtent ten, kur fronto linija driekiasi per gyvenvietes. Ukraina pabandė apsidrausti – sukvietė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą į neeilinį posėdį.

Beje, Kremliaus propagandistai Rusijos liberalų demokratų partijos lyderiui Vladimirui Žirinovskiui, neretai išsakančiam, ką galvoja pats Vladimiras Putinas, gimtadienio proga padovanojo Ukrainos formos tortą. Šis demonstratyviai jį supjaustė komentuodamas esą du trečdaliai Ukrainos turi būti aneksuota:

#Russia’s nationalist politician Zhirinovsky was presented with a birthday cake in shape of #Ukraine by #Kremlin propagandists Skabeeva @OSkabeeva & Popov @POPOVRTR. Zhirinovsky cuts the cake commenting that 2/3 of Ukraine should be annexed by Russia: pic.twitter.com/E3aARcU2hi