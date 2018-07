Šis mirtinas incidentas pabrėžia pavojus, susijusius su pastangomis ištraukti jaunųjų futbolininkų komandą iš potvynio užlieto urvų komplekso gilumos. Dėl to kyla abejonių, ar jaunuolius bus įmanoma evakuoti povandeniniu keliu.

„Buvęs karinio laivyno specialiųjų pajėgų naras, savanoriškai pasisiūlęs padėti, žuvo praeitą naktį apie 2 val.“ – žurnalistams operacijos vietoje sakė Čiang Rajaus provincijos gubernatoriaus pavaduotojas Passakornas Boonyaluckas (Pasakornas Bunjalukas) ir pridūrė, kad tai yra „liūdna žinia“.

Naras Samanas Kunontas pristigo deguonies grįždamas iš Tam Luango urvo dalies, kur pirmadienį buvo rasti vaikai ir jų treneris.

„Grįždamas jis neteko sąmonės“, – sakė Tailando laivyno specialiųjų pajėgų vadas Apakornas Yookongkaewas ir pridūrė, kad vienas draugas mėgino narą išgelbėti.

„Net ir netekę vieno žmogaus tikime, kad galime tęsti savo darbą“, – pabrėžė kariškis.

Paklaustas, kaip būtų galima saugiai evakuoti vaikus, jeigu iš urvo negalėjo ištrūkti patyręs naras, Apakornas Yookongkaewas atsakė, kad per tokią operaciją būtų imtasi papildomų saugumo priemonių.

Be to, jis pridūrė, kad laiko evakuoti vaikus ir trenerį galbūt lieka vis mažiau, nes savaitgalį prognozuojamos naujos liūtys, per kurias gali būti užlieta minėta urvo dalis. Tai buvo pirmasis oficialus pripažinimas, kad berniukai galbūt negalės laukti urve, kol baigsis musoninių liūčių laikotarpis ir vanduo savaime nuslūgs.

„Iš pradžių galvojome, kad vaikai gali likti ten ilgą laiką. Tačiau dabar padėtis pasikeitė – laiko turime ribotai“, – žurnalistams sakė Apakornas Yookongkaewas.

Mirtinas incidentas tapo pirmąja didele nesėkme per didžiulio masto gelbėjimo operaciją, pradėtą prieš beveik dvi savaites, kai vaikų futbolo komandos „Laukiniai šernai“ nariai po treniruotės įžengė į urvą ir buvo įkalinti jame liūties sukelto potvynio.