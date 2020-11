Tailando baudžiamojo kodekso 112-oji dalis yra vienas griežčiausių pasaulyje karališkųjų asmenų apsaugos nuo šmeižto įstatymų. Juo itin įtakingas karalius Maha Vajiralongkornas apsaugomas nuo bet kokios kritikos.

Tačiau pastaraisiais mėnesiais demokratijos šalininkų judėjimo lyderiai ragindavo reformuoti monarchiją ir atsisakyti minimo įstatymo. Šie reikalavimai sukrėtė Tailando visuomenę.

Žmogaus teisių gynėjas Anonas Numpa, vienas garsiausių už monarchijos reformą pasisakančių aktyvistų, ir dar keturi protestų lyderiai pirmadienį atvyko į policijos nuovadą Bankoke apklausai.

„Policija apkaltino mus pagal 112-ąją dalį, – išėjęs iš nuovados žurnalistams sakė Anonas Numpa. – Mes visi [kaltę] neigėme.“

Aktyvistai apkaltinti dėl savo vaidmens per vieną rugsėjo mitingą ir jei jų kaltė bus pripažinta, jiems grės įkalinimas iki 15 metų už kiekvieną kaltinimą.

Šie asmenys nuo liepos vadovavo dešimtims protestų, kurių didžiausiame dalyvavo dešimtys tūkstančių jų reikalavimus parėmusių žmonių.

Protestų lyderiai taip pat ragina perrašyti kariškių parašytą konstituciją, be to, nori, kad atsistatydintų premjeras Prayutas Chan-O-Cha, buvęs kariuomenės vadas, į valdžią atėjęs per 2014 metų perversmą.

Dešimtims protestuotojų buvo pateikti kaltinimai antivyriausybine veikla. Valdžia pastarosiomis savaitėmis sustiprino įstatymo priežiūros taktiką ir prieš neginkluotus demonstrantus naudojo vandens patranką bei ašarines dujas.

Aktyvistas Panupongas Jadnokas pirmadienį pareiškė, kad kaltinimai pagal 112-ąją dalį neatgrasys demokratijos šalininkų nuo jų tikslų.

„Laikausi mūsų ideologijos... Diktatūra mūsų nevaržys ir mes nepriimsime 112-osios dalies kaip įstatymo“, – sakė jis.

Protestų lyderiams po apklausos ir apkaltinimo buvo leista išeiti iš policijos nuovados – tai nėra įprasta, nes dauguma minimo įstatymo pažeidimais įtariamų asmenų sulaikomi iki teismo.

Įstatymą dėl karaliaus apsaugos nuo šmeižto seniai kritikuoja žmogaus teisių gynėjai, kurie sako, kad tai yra įrankis kitokiai politinei nuomonei slopinti.

Įstatymu pradėta dažniau naudotis po 2014 metų perversmo; teisininkų grupė „Thai Lawyers for Human Rights“ užfiksavo, kad valdant chuntai apkaltinamųjų nuosprendžių padaugėjo nuo šešių iki 169.

Grupė nežino apie jokius kaltinimus pagal šį įstatymą nuo 2018 metų.

Prayutas Chan-O-Cha yra sakęs, kad baudžiamojo kodekso 112-ąją dalimi rečiau naudojamasi dėl karaliaus „malonės“.

Tačiau po kelis mėnesius be pertraukų vykusių demonstracijų premjeras lapkričio viduryje leido pareigūnams teikti kaltinimus karaliaus šmeižimu.