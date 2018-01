Tokia prieš „minkštąjį taikinį“ nukreipta ataka šiame musulmoniškame regione buvo įvykdyta pirmąkart per daugelį mėnesių.

Nuo 2004 metų besitęsiantis sukilimas prieš tailandiečių valdymą su Malaizija besiribojančiame ir kultūriškai savitame „giliųjų pietų“ regione nusinešė jau beveik 7 tūkst. žmonių, daugiausiai civilių, gyvybių.

Per jau 13 metų vykstantį konfliktą 2017-ieji išsiskyrė mažiausiu aukų skaičiumi. Vyriausybė veda taikos derybas; be to, Tailando chunta regione smarkiai sustiprino saugumo priemones.

Pirmadienį sprogimas driokstelėjo žmonių pilname Jalos turguje, populiariame tarp budistų ir musulmonų.

Siauras praėjimas tarp prekystalių buvo užverstas stogų banguotos skardos lakštais ir sunaikintų motociklų dalimis.

„Įtariamieji pastatė motociklą prie kiaulienos prekystalio Jalos centre... Po 10 minučių (bomba) detonavo ir užmušė tris civilius, dar 19 sužeidė“, – vienas policininkas, prašęs neviešinti jo vardo, sakė naujienų agentūrai AFP.

„Tai pirma didelė ataka Jalos centre per pastaruosius dvejus metus. Ji gana rimta, nes žuvo žmonių“, – pridūrė pareigūnas.

Kol kas neaišku, ar bomba buvo specialiai detonuota prie kiaulienos prekystalio, galbūt taikantis į pirkėjus budistus.

Sužeistieji buvo išvežti į Jalos pagrindinę ligoninę.

Kariuomenės atstovas Jalos regione Pramote Prom-inas patvirtino aukų skaičių ir nurodė, kad sužeistųjų yra 22, bet „dauguma – lengvai sužeisti“.

Tailandas, maždaug prieš šimtmetį kolonizavęs etninių malajų dominuojamą pietų regioną, jau dešimtmečius konfrontuoja su didesnės autonomijos siekiančiais kovotojais, bet 2004-ieji žymėjo kruviniausios šio konflikto fazės pradžią.

Žmogaus teisių organizacijos tiek sukilėlius, tiek saugumo pajėgas kaltina gausiais pažeidimais.