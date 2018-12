Šis sprendimas buvo priimtas praėjus ketveriems metams po to, kai minimas draudimas buvo įvestas po Tailandą sukrėtusio naujausio perversmo. Kariškiai, užgrobę valdžią 2014 metų gegužę, iškart uždraudė bet kokią politinę veiklą. Tokiu būdu buvo paralyžiuota opozicija, dažnai organizuodavusi dideliu ir kai kada smurtinius gatvių protestus. Tačiau artėjant vasario 24 dieną planuojamiems surengti rinkimams šis draudimas buvo atšauktas. „Politinėms partijoms reikalinga galimybė rengti kampanijas ir pristatyti savo politikos priemones", - sakoma karališkųjų rūmų oficialiajame leidinyje paskelbtame įsake. Chunta "nusprendė pataisyti arba panaikinti teisės aktus", galinčius trukdyti rengti kampanijas prieš rinkimus, nurodoma pranešime. Suvaržymus pradėta švelninti rugsėjį: partijoms buvo leista verbuoti naujus narius ir rinkti savo lyderius. Tačiau politikos kampanijos ir gatvių mitingai tebebuvo draudžiami. Antradienio įsakas atveria galimybę atsinaujinti demonstracijoms, tapusioms neatsiejamoms nuo pastarojo dešimtmečio neramios Tailando politikos. Kita vertus, pagal naująją tvarką policija turės būti informuojama apie bet kokius planuojamus politinius susirinkimus. Rinkimų data ne kartą buvo atidėta, tad chunta įgijo laiko suformuoti savo politinę partiją ir persivilioti narių iš kitų partijų, įskaitant didžiausią Tailando politinį sambūrį „Pheu Thai“, pašalintą iš valdžios per perversmą. Ši partija tebėra ištikima buvusiai premjerei Yingluck Shinawatra, atstatydintai likus kelioms savaitėms iki perversmo, taip pat jos broliui milijardieriui Thaksinui Shinawatra. Jiedu tebėra pasitraukę į užsienį, kad nebūtų įkalinti, nes yra už akių nuteisti kyšininkavimo bylose. Partijos, ištikimos Shinawatra šeimai, nuo 2001 metų laimėdavo visus Tailando visuotinius rinkimus. Tačiau šįkart chunta ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad užkirstų kelią šiems politiniams judėjimams susigrąžinti svarbų vaidmenį politikoje. Kariškiai prastūmė naują konstituciją, mažinančią didžiųjų partijų įtaką, taip pat numatančią, kad bus įkurti parlamento aukštieji rūmai, kurių visi nariai yra skiriami. Chuntos lyderis Prayutas Chan-O-Cha ne kartą tvirtino nesąs suinteresuotas dalyvauti politikoje. Vis dėlto kelis pastaruosius mėnesius jis važinėjo po šalį, siūlydamas įvairias ekonomines lengvatas ir formuodamas aljansus su vietos politikais. Pastaraisiais mėnesiais šis griežto būdo buvęs generolas stengėsi demonstruoti savo švelniąją pusę per savo viešus pasirodymus ir fotografuodamasis su žmonėmis.

