Išgelbėtiesiems bus pasiūlyta psichologinė pagalba ir, nepaisant didžiulio susidomėjimo jų neįtikėtina istorija, patarta vengti duoti interviu žiniasklaidai. "Laukiniais šernais" vadinama komanda birželio 23-ąją įlindo į Tailando šiaurėje esantį Tam Luango urvą švęsti vieno iš narių gimtadienį, tačiau išėjimą užliejus potvynio vandeniui nebegalėjo iš jo ištrūkti. Po sunkaus išbandymo, kurį visas pasaulis stebėjo užgniaužęs kvapą, liepos 10-ąją paskutinieji berniukai ir jų treneris buvo sėkmingai ištraukti iš urvo. "Visų 13-os "Šernų" sveikata ir nuotaka yra gera," – šeštadienį žurnalistams sakė Tailando sveikatos apsaugos ministras Piyasakolis Sakolsattayatornas (Pijasakolis Sakolsatajatornas). Susiję straipsniai: Tailando urvą, kuriame buvo įkalinta vaikų futbolo komanda, žadama paversti muziejumi Gelbėjimo operacija Tailando urve sudomino Holivudo filmų kūrėjus "Planuojama, kad jie bus išrašyti ketvirtadienį," – pridūrė jis. Anot ministro, vaikams ir jų tėvams patariama bendrauti su draugais ir artimaisiais, tačiau vengti interviu, nes prisimenant urve patirtus išgyvenimu gali "kilti potrauminio streso sutrikimo simptomų". Jaunųjų futbolininkų dingimas ir jų užsitęsęs, daug drąsos pareikalavęs gelbėjimas buvo prikaustęs pasaulio dėmesį. Holivudo prodiuseriai jau lenktyniauja, kam atiteks teisę kurti filmą apie šią dramatišką istoriją. Tris dienas trukusi kvapą gniaužianti gelbėjimo operacija, kurios metu berniukai atskiromis grupėmis buvo evakuoti iš urvo, sėkmingai baigėsi liepos 10 dieną. Itin kruopščiai suplanuotos evakuacijos metu narų kostiumus užsivilkę vaikai buvo užmigdyti, paguldyti ant neštuvų ir išstumti arba išnešti užtvindytais koridoriais bei stačiais šlaitais kalno viduje. Precendento neturinčioje operacijoje dalyvavo daugybė patyrusių tailandiečių ir užsienio narų; daugelis jų sakė esą maloniai nustebinti, kad ši misija baigėsi taip sėkmingai. Psichikos sveikatos specialistai perspėjo, kad ilgas buvimas visiškoje tamsoje be maisto, ypač pirmąsias devynias dienas, kol komandą rado pora britų narų, gali sukelti ilgalaikių pasekmių. Vienas iš šių narų – Richardas Stantonas (Ričardas Stentonas) – penktadienį žurnalistams sakė, kad ši operacija buvo "žymiai sunkesnė nei tai, ką bet kur pasaulyje buvo pavykę nuveikti kuriai nors urvų nardymo komandai". Tailando valdžia paskelbė tik dalį informacijos apie gelbėjimo operaciją ir griežtai apribojo bendravimą su berniukais ir jų artimaisiais.

