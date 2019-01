„Ankstų sekmadienio rytą Chlong Luango rajone apvirtus dviaukščiam turistiniam autobusui, kuris iš Panom Prajaus rajono vyko į Bankoką, žuvo šeši žmonės – keturios moterys, vyras ir kūdikis. Dar apie 50 žmonių buvo sužeisti“, – pranešė leidinys. Jo duomenimis, autoįvykis įvyko lyjant lietui. Autobuso vairuotojas staiga ėmė stabdyti, kad išvengtų susidūrimo su kita transporto priemone. Dėl to autobusas apvirto ir nulėkė nuo kelio. Autobusas priklausė turizmo bendrovei „Prayad“. „Nukentėjusieji buvo išvežti į ligonines. Policija ieško vairuotojo, kuris gali būti tarp nukentėjusiųjų, kad jį apklaustų“, – pranešė leidinys.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.