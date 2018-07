Tarnyba nurodė, kad nelaimės ištiktame nardytojų laive buvo 90 keleivių. „Pusė jų buvo išgelbėti, (gelbėjimo) operacija tebevyksta“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas Bankoke įsikūrusio biuro pareigūnas, prašęs neviešinti jo vardo. Laivas apvirto plaukdamas atgal į Puketą iš Račos salos. Kol kas neaišku, ar keleiviai yra turistai, bet šios salos pritraukia daugybę lankytojų iš užsienio. Per atskirą incidentą, įvykusį ketvirtadienio pavakare tame pačiame rajone, apvirto jachta „Senerita“, kuria plaukė 39 žmonės, sakė minėtas pareigūnas. Preliminari informacija rodo, kad visi keleiviai buvo ištraukti gyvi, bet su AFP kalbėjęsis pareigūnas daugiau detalių negalėjo pateikti. Šiuo metu Tailandas yra atsidūręs pasaulio dėmesio centre dėl dramatiškos gelbėjimo operacijos šalies šiaurėje: mėginama ištraukti 12 berniukų ir jų futbolo trenerį, prieš daugiau kaip savaitę dėl potvynio įstrigus viename urvų komplekse.

