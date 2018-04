Tailando užsienio reikalų ministras Donas Pramudwinai antradienį bendravo su žurnalistais, kurie paminėjo, jog Bankokas yra viena iš galimų vietų, kur galėtų būti surengtas D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas. JAV prezidentas sakė, kad šios derybos, per kurias bus aptariama Šiaurės Korėjos denuklearizacija, gali įvykti birželio pradžioje. Tai būtų pirmas istorijoje šių dviejų šalių lyderių susitikimas. Donas Pramudwinai sakė, kad Tailandas gali padėti surengti šį susitikimą, ir jau anksčiau yra rengęs derybas tarp JAV ir Šiaurės Korėjos, taip pat ir derybas 2000-aisiais, po kurių šiek tiek pagerėjo dvišaliai santykiai. Susiję straipsniai: Seulas nutraukė propagandos transliavimą Trumpas: santykių su Šiaurės Korėja problemą reikėjo pradėti spręsti jau seniai Pasak Tailando diplomatijos vadovo, kalbos, kad jo šalyje gali įvykti šis istorinis susitikimas, pasklido dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų. „Faktas tas, kad mes apie nieką nediskutavome“, – pabrėžė ministras. Tailande yra įsikūrusi viena didžiausių JAV ambasadų regione, be to, Bankokas palaiko gana draugiškus santykius tiek su Vašingtonu, tiek su Pchenjanu. Manoma, kad kiti miestai, kur gali įvykti D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas, yra Singapūras, Ženeva, Helsinkis, Stokholmas ir Oslas. D. Trumpas praėjusią savaitę sakė, kad į istorinio susitikimo galimybę jis žiūri optimistiškai, tačiau įspėjo, jog atšauks susitikimą su Kim Jong Unu, jei jam atrodys, kad toks susitikimas nebus „vaisingas“. Paklaustas, ar Tailandas galėtų būti tarpininku tarp Pchenjano ir Vašingtono, Donas Pramudwinai pabrėžė, kad tam nėra poreikio, nes JAV ir Šiaurės Korėja jau kalbasi tarpusavyje. „Nenorėčiau eiti taip toli, nes jos jau kalbasi, – sakė ministras. – Mums nėra jokio tarpininkavimo klausimo.“ „Jie tai sprendžia patys. Ir, kaip matome, tai veikia. Galime tik tikėtis, kad viskas ir toliau gerės“, – pareiškė Tailando užsienio reikalų ministras.

