Taikus aktyvistas iš Gazos Ruožo: niekam nerūpi, ar palestiniečiai liks gyvi

Rami Amanas yra taikus palestiniečių aktyvistas iš Gazos Ruožo. Jis dalyvavo daugybėje taikių palestiniečių ir izraeliečių iniciatyvų. 2010 m. R. Amanas įkūrė Gazos Ruožo jaunimo komitetą, įeinantį į Artimųjų Rytų taikos aljansą („Alliance for Middle East Peace“), arabų ir izraeliečių organizaciją. 2015 m. iniciatyvos „Bendrauk per „Skype“ su savo priešu“ („Skype With Your Enemy“) rėmuose jis reguliariai organizavo vaizdo pokalbius, per kuriuos šimtai izraeliečių ir palestiniečių iš Gazos Ruožo galėjo kalbėtis vieni su kitais.

Palestiniečiai prie sunaikintų gyvenamųjų namų Kan Junise, pietinėje Gazos Ruožo dalyje Vida Press