Prezidento patarėjas Francisas Tolentino sako, kad per nuošliaužą Nueva Viskajos provincijoje žuvo keturi žmonės, tarp kurių – naujagimis ir dar vienas mažametis vaikas. Anot jo, iš aukštos rizikos zonų evakuota apie 87 tūkst. žmonių. F. Tolentino patarė jiems negrįžti namo tol, kol pavojus nedings. „Mangkhut“ vėjų greitis Filipinuose nuolatos laikėsi ties 170 kilometrų per valandą, o gūsių – iki 260 kilometrų per valandą. Filipinus kasmet pasiekia vidutiniškai 20 taifūnų ir audrų, o jų metu žūva šimtai žmonių, milijonai dėl gamtos stichijų nuolat gyvena ties bado riba. Pirmąja žinoma „Mangkhut“ auka tapo moteris, kurią prie Taivano krantų užklupo audros sukeltos aukštos bangos. Susiję straipsniai: Filipinus nusiaubė galingas taifūnas „Mangkhut“ Prie Filipinų šiaurinės pakrantės artėja galingas taifūnas „Mangkhut“ Dar dviejų moterų kūnai be gyvybės ženklų buvo buvo rasti netoli įkalnės, kuri sugriuvo dėl audros sukeltų liūčių, sako policija. Prognozuojama, kad palikęs Filipinus „Mangkhut“ judės link tankiai apgyventos pietinės Kinijos pakrantės.

