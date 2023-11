Laimei, per incidentą nė vienas iš devynių lėktuve buvusių žmonių nenukentėjo, apie pirmadienį apie pietus Havajų laiku nutikusią nelaimę sakė majoras Jordanas Foxas: „Visi devyni lėktuve buvę žmonės jaučiasi gerai, jie nenukentėjo.“

Skelbiama, kad lėktuvas turėjo nusileisti Jungtinių Valstijų jūrų pėstininkų korpuso aviacinėje stotyje Kaneohe įlankoje, esančioje Havajų Oahu saloje.

US Navy aircraft skidded off the runway and ended up in the Pacific Ocean in Hawaii.

Liudininkės Diane Dircks darytoje nuotraukoje – visai šalia kranto vandenyje atsidūręs lėktuvas.

Į Havajus iš Ilinojaus atvykusi D. Dircks sako, kad jos dukra paukščių stebėjimui turėjo žiūronus, todėl jos labai puikiai matė tiek lėktuvą, tiek atskubančius gelbėjimo laivus.

„Tai buvo neįtikėtina“, – situaciją įvertino moteris.

JAV laivyno Trečiosios flotilės atstovas sakė, kad, lėktuvui netikėtai atsidūrus vandenyje, jame buvę žmonės buvo skubiai evakuoti.

U.S. Navy plane went down in waters off Kaneohe Bay in Windward Oahu...luckily no one injured...apparently plane overshot the landing...investigation ongoing...@KITV4 pic.twitter.com/OS5jfY048T