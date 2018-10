Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Dušanbės tarptautiniame oro uoste 34 metų pareigūnas iš Makarovo pistoleto šovė į savo 30 metų pavaldinį. Šis ginklas yra plačiai naudojamas šios šalies saugumo pajėgose. Incidentas įvyko šeštadienio rytą policijos patalpose, kur šie darbuotojai vartojo alkoholį, tačiau oro uosto darbo tai nepaveikė, pridūrė atstovas. Anot jo, pašauto policijos pareigūno gyvybei „pavojus negresia“. Ligoninėje jam buvo suteikta pagalba dėl šautinių žaizdų krūtinėje ir kojoje. „Abu pareigūnai laikinai nušalinti nuo pareigų, vyks vidinis tyrimas“, – pranešė ministerijos atstovas. Įtariamas šaulys, vadovavęs oro uosto baudžiamųjų tyrimų skyriui, yra sulaikytas policijoje. Tadžikistano teisėsaugos tarnybų pareigūnai gauna nedidelius atlyginimus, sistemoje veši korupcija. Nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ paskelbtame 2017 metų Korupcijos suvokimo indekse šiai šaliai buvo skirta tik 161-a vieta iš 180. Tadžikistanas yra skurdžiausia anksčiau Sovietų Sąjungai priklausiusi šalis, netrukus po nepriklausomybės paskelbimo išgyvenusi penkerius metus trukusį pilietinį karą, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.

