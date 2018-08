Komiteto atstovė Umeda Jusupova pareiškime nurodė, kad trys aukos buvo alpinistai iš Rusijos, o dar trys – įgulos nariai tadžikai. Pasak jos, likusius 12 alpinistų ir vieną įgulos narį pirmadienį evakavo gelbėtojai. U. Jusupova pridūrė, kad sraigtasparnis „Mi-8“ atliko avarinį nusileidimą sekmadienį, skrisdamas virš Pamyro kalnų stipraus vėjo ir prasto matomumo sąlygomis. Orlaivis skraidino atgal į stovyklą 13 rusų, vieną baltarusį ir vieną ispaną, šiems įkopus į 7 495 m aukščio Ismoilo Somonio viršukalnę. Anot Komiteto atstovės, išgyvenusieji patyrė traumų, jiems suteikta medikų pagalba.

