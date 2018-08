Afganistano šiaurės rytinės Tacharo provincijos saugumo pajėgų atstovas spaudai Khalilas Assiras sakė žurnalistams, kad per sekmadienio popietę įvykusį incidentą dar devyni kovotojai buvo sužeisti. Afganų televizija „Tolo News“ citavo provincijos gubernatoriaus atstovą Mohammadą Jawidą Hejri, sakiusį, kad po šio susirėmimo pirmadienį paryčiais „Tadžikijos arba Rusijos naikintuvai“ smogė talibų taikiniams Afganistano teritorijoje. Pasak jo, sekmadienį įvykusiame susirėmime dalyvavo Tadžikistano pasieniečiai ir afganai narkotikų kontrabandininkai. Saugumo padėtis Tachare pastaraisiais mėnesiais pablogėjo, nurodo „Tolo News“. Provincijoje reguliariai įvykdavo susirėmimų tarp Afganistano saugumo pajėgų ir antivyriausybinių ginkluotų grupuočių, įskaitant Talibaną. Tadžikistanas turi 1 400 km ilgio sieną su Afganistanu.

