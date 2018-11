Nurodoma, kad per susirėmimus Chudžando mieste esančioje kolonijoje žuvo arba nukentėjo 10–20 žmonių. Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai vienas šios kalinimo įstaigos darbuotojas, naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas teisėsaugos šaltinis. Tadžikistano tarnybos šių pranešimų kol kas oficialiai nepakomentavo. Anksčiau Laisvės radijo tadžikų biuras nurodė, kad šaltaisiais ginklais apsiginklavę kaliniai sukilo naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Pranešime sakoma, kad daliai jų pavyko pabėgti, bet galiausiai riaušes numalšino specialiosios pajėgos. Kaip pranešama, nuo 22 val. 30 min. iki 23 val. vietos laiku kolonijos teritorijoje girdėjosi šūviai. Milicija sustiprino patruliavimą Chudžando gatvėse, taip pat keliuose, vedančiuose į Uzbekistaną ir Kirgiziją.

