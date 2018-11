Šiame kalėjime antrame pagal dydį šalies mieste Chudžande laikomi ilgas įkalinimo bausmes už sunkius nusikaltimus atliekantys kaliniai, įskaitant už ekstremizmą ir žmogžudystes nuteistus asmenis. Vienas šaltinių sakė, kad per susirėmimus žuvo „maždaug 20 kalinių“ ir du sargybiniai. Antrasis šaltinis patvirtino aukų skaičių ir pridūrė, kad dar šeši sargybiniai buvo sužeisti. Tadžikistano vyriausybė pranešimų apie riaušes ir aukas kol kas nepatvirtino. „Trečiadienį vakare įvyko ir ketvirtadienį tęsėsi riaušės, kuriose dalyvavo dešimtys kalinių“, – AFP sakė vienas saugumo šaltinis, prašęs neskelbti jo pavardės. Kitas šaltinis nurodė, kad riaušės kilo kaliniams iš kalėjimo dirbtuvių pagrobus „aštrių objektų“. Anksčiau Laisvės radijo tadžikų biuras nurodė, kad šaltaisiais ginklais apsiginklavę kaliniai sukilo naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Pranešime sakoma, kad daliai jų pavyko pabėgti, bet galiausiai riaušes numalšino specialiosios pajėgos. Kaip pranešama, nuo 22 val. 30 min. iki 23 val. vietos laiku kolonijos teritorijoje girdėjosi šūviai. Milicija sustiprino patruliavimą Chudžando gatvėse, taip pat keliuose, vedančiuose į Uzbekistaną ir Kirgiziją. Pabėgimų iš Chudžando, esančio 300 km į šiaurę nuo sostinės Dušanbės, kalėjimo yra buvę ir anksčiau. 2016 metais trims nuteistiesiems inicijavus pabėgimą žuvo vienas sargybinis ir vienas kalinys. Tuo metu Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad šie kaliniai planavo prisidėti prie džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“.

