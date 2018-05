Religinių reikalų komiteto atstovas antradienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad tokia fatva – musulmonų dvasininkijos atstovų nuomonė – „buvo paskelbta pirmiausia dėl statybose dirbančių darbininkų saugumo“. „Jie dirba dideliame aukštyje, sunkiomis sąlygomis, taip pat po žeme“, – sakė atstovas. Tadžikijos prezidento Emomalio Rachmono kuruojamą Roguno hidroelektrinės projektą vykdo Italijos bendrovė „Salini Impregilo“. 335 metrų aukščio Roguno užtvanka ant Vachšo upės bus aukščiausia pasaulyje. E. Rachmonas šį 4 mlrd. JAV dolerių vertės projektą laiko esminiu, siekiant ištraukti Tadžikiją iš skurdo. Anksčiau šį mėnesį prezidentas sakė, kad „pasninkavimas negalvojant apie rytdieną“ nėra „tikro musulmono savybė“. Musulmonų šventasis mėnuo Ramadanas prasidėjo praėjusią savaitę ir baigsis birželio 14 dieną. Daugiau negu 1,5 mlrd. pasaulio musulmonų per Ramadaną raginami nuo saulėtekio iki saulėlydžio nevalgyti, negerti, nerūkyti ir susilaikyti nuo lytinių santykių. Taip pat patariama vengti blogų minčių ir veiksmų. Tadžikijai 1991 metais paskelbus nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, šalyje prasidėjo religinis atgimimas, nuo kurio stengiasi neatsilikti ir šios Vidurio Azijos valstybės pasaulietinė valdžia. Pastaruoju metu ji uždraudė nešioti galvos apdangalus ir ilgas barzdas. E. Rachmonas, buvęs kolūkio pirmininkas, savo kalboje paragino žemės ūkio darbuotojus negailėti savo jėgų sėjant laukus artimiausiomis savaitėmis.

