Dėl visuotinio atšilimo tirpstant amžinajam įšalui, vietos gyventojams tapo lengviau rasti prieš tūkstančius metų išnykusių gauruotųjų mamutų liekanų ir parduoti jas kinams. Kinijoje iš mamutų kaulų gaminami juvelyriniai dirbiniai, pakabučiai, peiliai ir kiti papuošalai.

Rusijos Jakutijos regione amžinojo įšalo įkalinti gauruotųjų mamutų kaulai sudaro iki 80 proc. viso Rusijoje parduodamo mamutų kaulų kiekio. Šalies valdžios pareigūnų teigimu, ši prekyba yra beveik nereguliuojama, o jos metinė apyvarta siekia 40 mln. svarų sterlingų.

„Mamutų palaikų iškasimo ir pardavinėjimo procesas turi būti reguliuojamas“, – sakė Jakutijos regiono pareigūnas Vladimiras Prokopjevas. Jis įspėjo apie šio verslo keliamą pavojų vietiniams gyventojams. Vietos pareigūnai nurodė, kad stambių įmonių interesai ar tiesiog draudimas ieškoti mamutų liekanų pažeistų vietos gyventojų teises. Jiems turėtų būti leidžiama parduoti ribotą ilčių skaičių ir taip užsidirbti pragyvenimui.

Ieškotojai gali skirti šviesius vasaros mėnesius ilčių paieškoms naudodami paprastus kasimo įrankius ar vandens siurblius ir pasakiškai užsidirbti, tačiau jie taip pat kenkia aplinkai. Augant konkurencijai dėl ilčių, vietos įmonės samdo narus ir siunčia juos į upių vagas atokiose vietovėse, kurias galima pasiekti tik motorine valtimi.

Jakutija, oficialiai – Sachos Respublika, pasiūlė priimti įstatymą, reglamentuojantį prekybą mamutų kaulais. Federacinės valdžios pareigūnai sakė, kad tariamasi dėl oficialaus įstatymo teksto. Tuo tarpu mamutų kaulų pasiūla išaugo iki 100 tonų per metus, ir Kinijos prekeiviai pradėjo juos pirkti tiesiai iš vietos ieškotojų.

Kinijoje mamutų kaulai pateikiami kaip etiška alternatyva afrikinių dramblių iltims, kurios neretai į rinką patenka iš brakonierių rankų. V. Prokopjevo skaičiavimais, Jakutijoje dar neatkasta apie 500 000 tonų mamutų fosilijų. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad 2017 m. buvo iškasta 70 tonų, tačiau 2018 m. – jau daugiau nei 100 tonų.

Manoma, kad Jakutijoje yra palaidota dešimtys ar net šimtai tūkstančių gauruotųjų mamutų, kadaise gyvenusių šiame Rusijos regione. Rusijoje mamutai išnyko maždaug prieš 10 000 metų dėl tokių veiksnių kaip medžioklė ir klimato kaita.

Tarptautinė organizacija pirmą kartą peržiūrės pasiūlymą suteikti gauruotiesiems mamutams saugomų gyvūnų statusą pagal nykstančių rūšių apsaugos konvenciją, nepaisant to, kad mamutai išnyko prieš tūkstančius metų. Šis pasiūlymas bus aptartas Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“, CITES) visuotinės konferencijos metu.

Praėjusiais metais pasirodė keletas filmų, kuriuose raginama priimti naują įstatymą dėl prekybos mamutų kaulais. Vieno dokumentinio filmo, kurį transliavo valstybinė televizija, kūrėjai griežtai kritikavo mamutų kaulų ieškotojus. Šiuo amatu besiverčiantys vietos gyventojai guodėsi AFP, kad nerimauja, jog yra pristatomi kaip „brakonieriai milijonieriai“.

Kitame filme, pavadintame „Aistros dėl mamutų“, vaizduojama auganti mamutų kaulų paklausa ir įtampa Jakutijoje. Filmas buvo šiltai priimtas Rusijos valdžios pareigūnų. Rodant „Aistros dėl mamutų“ Dūmoje, režisierius argumentavo, kad „mamutas gali išgelbėti dramblį“, ir sakė, jog Rusijos mamutų kaulų ištekliai leistų šaliai tapti „prekybos šiomis iškasenomis pasaulio rinkose monopolininke“.