Šeštadienį, prieš pat pusę aštuonių ryto vietos laiku (14 val. 30 min. Lietuvos laiku), garsusis Panksutonio švilpikas Philas tekant saulei išlindo iš urvelio ir neišvydo savo šešėlio. Tas pats nutiko ir maždaug už 483 km į rytus nutolusiame Niujorko priemiestyje Staten Ailande, kur švilpiko Chucko globėjai paskelbė tokias pačias prognozes. Ši šventinė tradicija yra atkeliavusi iš Vokietijos, kurios legenda byloja, jog jei žvėrelis vasario 2-ąją pamato savo šešėlį, tai reiškia, kad žiema dar ilgokai nesitrauks. Jei šešėlio nėra, vadinasi, pavasaris jau pakeliui. Iš tiesų šią prognozę iš anksto nusprendžia Panksutonio Švilpiko klubo nariai, susirenkantys ant nedidelės kalvos, esančios šalia Panksutonio, apie 100 km į šiaurės rytus nuo Pitsburgo. Niujorko meras Billo de Blasio šioje „Švilpiko dienos“ šventėje Staten Ailande nebedalyvauja nuo 2015 metų, kai atsitiktinai išmetė iš rankų pūkuotąjį žvėrelį, o šis po savaitės nusibaigė nuo vidaus organų sužalojimų. Beje, dabartinis miesto meras nebuvo vienintelis patyręs nesėkmę šventės metu – 2009 metais jo pirmtakas Michaelas Bloombergas nukentėjo nuo švilpiko dantų.

