Pranciškus, iš Šv. Petro bazilikos balkono sausakimšai aikštei sakydamas velykinį sveikinimą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“), leidosi į apmąstymus apie pamatinio krikščionybės tikėjimo – kad Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų – galią. Pontifikas sakė, kad prisikėlimo žinia suteikia vilties pasaulyje, kur „tiek daug neteisybės ir smurto aktų“. „Tai veda vilties ir orumo vaisius, kur yra nepriteklius ir atmetimas, badas ir nedarbas, kur yra migrantų ir pabėgėlių, taip dažnai atmetamų šiandienos švaistymo kultūros, ir prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, šiuolaikinių vergovės formų aukų“, – sakė popiežius. Jis paragino „greitai nutraukti“ skerdynes Sirijoje, reikalavo pristatyti pagalbą tiems sirams, kuriems jos reikia, ragino sukurti „tinkamas sąlygas grįžusiems ir savo namus palikusiems žmonėms“. Popiežius taip pat ragino pasiekti susitaikymą Izraelyje ir išreiškė viltį, kad abipusė pagarba „nugalės nesutarimus“ Jemene ir visuose Artimuosiuose Rytuose. Kalbėdamas apie Aziją Pranciškus išreiškė viltį, kad vykstančios derybos galėtų atnešti taiką į Korėjos pusiasalį, ir paragino „tuos, kas yra tiesiogiai atsakingi, veikti išmintingai ir įžvalgiai Korėjos žmonių labui“. Dėl Ukrainos popiežius paragino labiau stengtis sugrąžinti į šią suskaldytą šalį santarvę. Jis taip pat ragino siekti taikos Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, nepamiršti konfliktų aukų, ypač vaikų. „Tegu netrūksta solidarumo su visais tais, kurie buvo priversti palikti savo gimtąsias vietas ir stokoja pragyvenimui pačių būtiniausių dalykų“, – sakė popiežius, kuris dažnai kalba apie migrantų ir pabėgėlių problemas. Pirmasis iš Lotynų Amerikos kilęs popiežius ypač akcentavo problemas Venesueloje ir išreiškė viltį, kad ši šalis „ras teisingą, taikų ir žmonišką būdą greitai įveikti savo politinę ir humanitarinę krizes“. Anksčiau dešimtys tūkstančių tikinčiųjų praėjo griežtas patikrinimo procedūras, kad galėtų patekti į Šv. Petro aikštę ir dalyvauti popiežiaus aukotose Velykų mišiose, po kurių buvo pasakytas tradicinis sveikinimas „Urbi et Orbi“. Tarp saugumo priemonių buvo rankinių ir krepšių tikrinimas, patikra metalo detektoriais. Pagrindinis į Vatikaną vedantis aveniu ir mažesnės aplinkinės gatvės buvo uždarytos eismui. Velykų iškilmes Pranciškus pradėjo žinute savo sekėjams socialiniame tinkle „Twittter“: „Mūsų tikėjimas užgimė Velykų rytą: Jėzus yra gyvas! Ši patirtis yra krikščioniškos žinios pamatas.“ Jeruzalėje šimtai tikinčiųjų Velykas šventė Kristaus kapo bažnyčioje, pastatytoje toje vietoje, kur, kaip tikima, buvo nukryžiuotas, palaidotas ir prisikėlė Jėzus Kristus.

