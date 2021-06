Vyrų pensinis amžius liks nepakitęs – 65. Moterys, kurioms šiandien yra 58 metai ir daugiau, už ilgesnį darbo laiką sulauks kompensacijos. Žalieji ir socialdemokratai buvo prieš pensinio amžiaus didinimą ir vietoj to reikalavo papildomam AHV finansavimui naudoti Nacionalinio banko pelną.

AHV gali pristigti pinigų, nes per pastaruosius 50 metų daugiau kaip dešimtmečiu pailgėjo gyvenimo trukmė, be to, vienam pensininkui tenka mažiau dirbančių žmonių.

Kai tik įstatymas bus paskelbtas oficialiame leidinyje, priešininkai galės mėginti jį atšaukti referendumu. Tam jie per 100 dienų turi surinkti 50 000 parašų. Pensinio amžiaus moterims padidinimas prie balsadėžių jau keliskart žlugo, pastarąjį kartą – 2017-aisiais.