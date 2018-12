44 metų vyras, kurio tapatybė nenustatyta, trečiadienį vakare šoko iš ekstremaliems šuoliams skirtos vietos Stechelberge netoli Lauterbruneno. Berno kantono policijos pareigūnai ketvirtadienį sakė, kad dar šuolio pradžioje vyras dėl nežinomų priežasčių patyrė sunkumų ir galiausiai trenkėsi į žemę. Nelaimės priežastys tiriamos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.