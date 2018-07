Orlaivis sudužo penktadienį 16 val. 45 min. vietos laiku (19 val. 45 min. Lietuvos laiku) 3,3 tūkst. metrų aukštyje virš jūros lygio vadinamosios Diunano perėjos rajone, pareiškė pietinio Valė kantono policija. Pareigūnai nustatė, kad Prancūzijos bendrovės „Robin“ gamybos keturvietis orlaivis iš Siono oro uosto išskrido „pramoginiais tikslais“. Gavus pavojaus signalą, į kalno viršūnę buvo nusiųstos gelbėtojų komandos. Jos nelaimės vietoje rado žuvusių piloto ir trijų keleivių kūnus. „Nelaimės aplinkybės tebetiriamos“, – pridūrė policija. Žuvusiųjų tapatybės dar nėra oficialiai nustatytos. Naujoji nelaimė Šveicarijos Alpėse įvyko po neįprastai daug aukų pareikalavusio žiemos sezono, kurio metu per sniego griūtis žuvo nemažai alpinistų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.