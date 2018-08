Vis dėlto įmonė įpareigota imtis kai kurių atsargumo priemonių.

Rugpjūčio 4-ąją sudužus prieš 79 metus pagamintam Ju-52, priklausančiam bendrovei „Ju-Air“, žuvo visi 20 jame buvusių žmonių. Avarijos priežastis išlieka neaiški ir ją gali būti sunku nustatyti, nes istoriniame lėktuve nebuvo juodųjų dėžių.

„Ju-Air“ planuoja penktadienį atnaujinti skrydžius. Federalinis civilinės aviacijos biuras ketvirtadienį nurodė, kad katastrofos tyrėjai iki šiol nerado jokių „bendro pobūdžio techninių problemų“, todėl nėra pagrindo uždrausti skraidyti Ju-52.

Vis dėlto agentūra nurodė, kad „Ju-Air“ bus įpareigota per visus skrydžius naudoti lėktuvo buvimo koordinates fiksuojančią GPS įrangą. Be to, keleiviai turės viso skrydžio metu būti prisisegę krėsluose, o „Ju-Air“ orlaiviai turės laikytis mažiausio leistino aukščio.