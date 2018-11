Šveicarijoje per gaisrą daugiabutyje žuvo šeši žmonės

Tarp aukų esama vaikų, tačiau kiek tiksliai – nežinoma. Kaimynai sakė, kad tame name gyveno prieglobsčio prašytojai. „Pastate buvo daugiau kaip 20 žmonių. Daugumą jų ugniagesių brigada evakavo, bet šešis žmones pagalba pasiekė per vėlai. Jie mirė įvykio vietoje“, – sakoma Zoloturno policijos pareiškime. Policijos atstovė naujienų agentūrai AFP sakė, kad gaisras miesto centre esančiame pastate užgesintas ir kad dalis evakuotų žmonių tebėra ligoninėje. Atstovė nenurodė, kiek vaikų yra tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų, ir nepateikė daugiau informacijos apie nukentėjusiųjų tapatybę. Tačiau kelių žiniasklaidos priemonių apklausti kaimynai sakė, kad pastate gyveno prieglobsčio prašytojai. Vienos vietos kavinės savininkas AFP sakė manantis, kad tai daugiausia žmonės iš Eritrėjos. Kol kas neaišku, kodėl kilo gaisras, nurodė policija. „2 val. 10 min. (3 val. 10 min. Lietuvos laiku) vienas gyventojas laiptinėje pastebėjo dūmus ir sukėlė aliarmą“, – sakoma policijos pareiškime. Jame priduriama, kad nedelsiant buvo atsiųsta dešimtys ugniagesių, taip pat – kitų gelbėjimo tarnybų atstovų, policininkų, greitosios pagalbos automobilių. Pradiniai duomenys rodo, kad gaisras kilo viename apatinių aukštų, todėl dūmai pasklido po visą pastatą. Imantis atsargumo priemonių buvo evakuotas ir vienas gretimas pastatas, nurodė policija ir pridūrė, kad to namo gyventojai paryčiais galėjo sugrįžti namo.

