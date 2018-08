Anot Šveicarijos policijos, oro sraigtų varomam senoviniam lėktuvui įsirėžus į vieną kalną šalies pietryčiuose, žuvo visi jame buvę žmonės. Naujienų agentūros ATS duomenimis, kolekcinis lėktuvas „Junker JU52 HB-HOT aircraft“, pagamintas vokiečių 1939-aisiais, priklauso su Šveicarijos oro pajėgomis ryšius palaikančiai bendrovei „JU-Air“. Pasak policijos atstovės Anitos Senti, kurios žodžius citavo portalas "20min.ch", visos aukos žuvo šeštadienį netoli Alpėse esančio Flimso kurorto. Pareigūnų duomenimis, tarp žuvusiųjų yra 11 vyrų ir devynios moterys, o dauguma aukų yra šveicarai, išskyrus iš Austrijos kilusią vieną porą ir jų sūnų. Iki 17 keleivių ir tris įgulos narius galintis skraidinti lėktuvas šeštadienį įsirėžė į Segno kalną šalies rytuose, būdamas 2 500 m aukštyje. Susiję straipsniai: Šveicarijoje sudužo nedidelis lėktuvas, žuvo keli žmonės Nemalonus incidentas „Ryanair“ lėktuve: gyvenime neteko matyti tiek išsigandusių žmonių Vienas liudininkas, nelaimės metu buvęs ant to kalno, davė interviu laikraščiui „20 minutes“. „Lėktuvas apsisuko 180 laipsnių į pietus ir nukrito ant žemės tarsi akmuo“, – teigė liudininkas. Pasak jo, nuolaužos išsibarstė „labai mažoje teritorijoje“, taigi, incidentą veikiausiai sukėlė ne sprogimas. Policija nurodė, jog gelbėjimo operacijai buvo pasitelkti penki sraigtasparniai, ir kad oro erdvė virš nelaimės vietos bus uždaryta iki sekmadienio vakaro. „JU-Air“ savo svetainėje paskelbė esanti „labai nuliūdinta“, ir kad jos „mintys yra su keleiviais, įgula bei aukų šeimomis ir draugais“. Bendrovė pridūrė, kad jos skrydžių operacijos buvo pristabdytos. Įmonei priklauso keturi 1939-ųjų gamybos „Junker“ lėktuvai, kurie yra išnuomojami. Juos savanoriškai pilotuoja buvę kariškiai ir pilotai profesionalai. „JU-Air“ svetainėje minimas vienas incidentas, įvykęs 1987-aisiais Vokietijos Koblenco oro uoste – tą sykį niekas nenukentėjo. Per dar vieną šeštadienį įvykusią avariją lengvasis lėktuvas su viena pora ir dviem mažais vaikais nukrito Nidvaldeno kantono miške ir tuoj pat užsidegė. Jokių išgyvenusiųjų rasta nebuvo.











