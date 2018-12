68 metų populistinės Šveicarijos liaudies partijos politiko U. Maurerio išrinkimas nebuvo netikėtas, kadangi būtent šiam septynių narių Federalinės Tarybos ministrui buvo atėjusi eilė perimti vienerių metų prezidentavimą. Daugiausiai reprezentacinis prezidento postas, susijęs su atstovavimo užsienyje funkcija, kasmet skiriamas vis kitam iš septynių Federalinės Tarybos ministrų. U. Maureris vyriausybės narys yra nuo 2009 metų. Anksčiau jis yra dirbęs gynybos ministru, o prezidento pareigos jam kartą buvo atitekusios 2013-aisiais. Federalinis Susirinkimas patikėjo du atsilaisvinančius ministrų postus Violai Amherd ir Karin Keller-Sutter, tuo maksimaliai užtikrindama lyčių lygybę ministrų kabinete. Centristinės Krikščionių demokratų partijos narė V. Amherd pakeis savo partijos kolegę dabartinę energetikos ministrę Doris Leuthard. Pastaroji rugsėjį pranešė apie savo planus trauktis iš vyriausybės, kur išdirbo 12 metų. 56 metų teisininkė iš pietinio Valė kantono lengvai užsitikrino parlamento paramą, surinkusi 148 iš 240 galimų balsų. Federalinio Susirinkimo nariai taip pat pritarė, kad centro dešiniųjų pažiūrų Liberalų partijos kandidatė K. Keller-Sutter pakeistų savo partijos kolegą ekonomikos ministrą Johanną Schneiderį-Ammanną. Jis vyriausybėje išdirbo aštuonerius metus ir gruodžio pabaigoje išeis į pensiją. Už 54 metų buvusią vertėją ir vidurinės mokyklos mokytoją iš Sankt Galeno K. Keller-Sutter balsavo 154 parlamento nariai. Po šių rinkimų vyriausybėje dirbs trys moterys – dvi naujai išrinktos ir Federalinėje Taryboje jau dirbanti teisingumo ministrė Simonetta Sommaruga. Kol kas neaišku, ar V. Amherd ir K. Keller-Sutter perims savo pasitraukiančių kolegų ministerijas, ar joms atiteks kitų ministrų portfeliai.

