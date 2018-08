Ši aviakatastrofa padėjo pamatus modernių laikų kalnų gelbėjimo tarnybai, nes tada prieš 7 dešimtmečius visus ledyne atsidūrusius žmones pavyko išgelbėti šveicarų gelbėjimo lėktuvais.

Labai populiaraus DC3 keleivinis lėktuvas per blogą orą nukrito Berno kantono Alpėse. Tai buvo skrydis iš Vienos į Pizą Italijoje, bet pilotams lėktuvo nesuvaldžius jis su 8 keleiviais nukrito ant ledyno daugiau kaip 3 kilometrų aukštyje.

„Tai viena labiausiai neįtikėtinų istorijų aeronautikos pasaulyje. Tas lėktuvas, skrisdamas 280 kilometrų per valandą greičiu, nukrito ant ledyno be didesnių pažeidimų ir be aukų – tai unikalu“, – sako aeronautikos ekspertas Peteris Brotshis.

Tais pokario metais neutralios Šveicarijos padėtis Europos išvaduotojų amerikiečių akyse nebuvo tvirta, bet tai, kad lėktuvu skrido du aukšto rango Amerikos kariškiai ir kad šveicarams pavyko greitai nustatyti avarijos vietą ir sėkmingai išskraidinti visus žmones nedideliais lėktuvais su sniego slidėmis, gerokai pataisė Amerikos ir Šveicarijos santykius. Patį „Skytrain“ lėktuvą, beveik sveiką, teko palikti Alpėse. Galiausiai jį įkalino ledynas, bet ledynas nuolat juda.

„Tai įspūdinga. Per 70 metų ledynas lėktuvą suplėšė į daugybę dalių ir išstumdė jas per pusę ledyno“, – sakė P. Brotshis.

Šiltėjantis klimatas pagaliau vėl priminė šią dramą ir vietos gyventojai bei verslininkai gavo naują atrakciją, ypač vasarą, kai ledyną aplankyti lengviausia.

„Tikiuosi, kad išmėtytos lėktuvo dalys bus paliktos gulėti, nes būtų gaila. Tai tokia jaudinanti istorija ir daug žmonių ateina pasidairyti po ledyną. Kiekvieną savaitę iš po ledo pasirodo naujų dalių“, – kalbėjo vienos trobelės kalnuose savininkė.

Pirmą kartą lėktuvo nuolaužos buvo atitirpusios 2016 metais, bet pastarųjų metų vasaros demonstruoja naujus karščio rekordus, todėl Alpių ledynai traukiasi. Tai reiškia, kad avarijos vieta turbūt nuolat atitirpinės ir Berno kantono valdžiai teks spręsti, ką daryti su istorinio lėktuvo nuolaužomis.