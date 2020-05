Vyriausybė pirmadienį sušvelnino beveik du mėnesius galiojusius suvaržymus, dėl kurių buvo uždarytos mokyklos, biurai, restoranai ir beveik visos, išskyrus maisto, parduotuvės. Suvaržymai nepalietė ir vaistinių.

Ženevos senamiestyje esantis parduotuvių rajonas truputėlį atgijo, vaikams sugrįžus į mokyklas ir parduotuvėms atvėrus savo duris. Miesto centre esančios maitinimo įstaigos taip pat jau pasitinka pirmuosius klientus, tarp stalų pastačiusios užtvaras, išskleidusios seniai nenaudotus skėčius ir prie įėjimų dalindamos buteliukus su rankų dezinfekavimo skysčiu.

Federalinė visuomenės sveikatos tarnyba pranešė, kad per pastarąją parą šalyje buvo užregistruoti tik 39 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai – gerokai mažiau nei kovo 23-ąją, kai per vieną dieną jų buvo registruota beveik 1,5 tūkstančio. Iš viso Šveicarijoje per infekcijos protrūkį patvirtinti 30 344 koronaviruso atvejai ir 1543 mirtys.

Visuomenės sveikatos tarnybos infekcinių ligų skyriui vadovaujantis Danielis Kochas šias permainas pavadino „teigiamomis“ ir pareiškė, kad pareigūnai ieškos ir daugiau galimybių suvaržymams švelninti, kai padėtis dar pagerės.