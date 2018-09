Anksčiau buvo pranešta, jog Šveicarijos užsienio reikalų ministerija buvo iškvietusi Rusijos pasiuntinį Sergejų Garmoniną dėl įtarimų, kad rusų agentai vykdo šalyje šnipinėjimo veiklą. Ministerija taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame reikalauja Rusijos „nedelsiant nutraukti visą šnipinėjimo veiklą Šveicarijos teritorijoje“. Šveicarų laikraštis „Tages Anzeiger“ savo ruožtu priminė, kad „rusų pasiuntinio žodžiais, jis ne pirmą, o jau trečią kartą buvo iškviestas į Šveicarijos užsienio reikalų ministeriją“. „Pirmą kartą rusų pasiuntinį iškvietė dėl Špyco laboratorijos, analizavusios „Skripalių bylos“ mėginius, pareiškimų. Prieš savaitę ar dvi Rusijos pasiuntinys vėl buvo iškviestas į Šveicarijos užsienio reikalų ministeriją, tikriausiai atsiradus įrodymams, kad Šveicarijos teritorijoje buvo aktyviai vykdomas šnipinėjimas“, – rašė laikraštis. Šeštadienį žiniasklaida pranešė, kad Šveicarijos prokuratūra pavasarį Nyderlanduose sulaikytus įtariamus agentus iš Rusijos įtaria Pasaulinės kovos su dopingu agentūros (WADA) Europos būstinės Lozanoje šnipinėjimu. „Tages Anzeiger“ rašė, kad atakos prieš WADA taikinys buvo jos ekspertai, dalyvavę tikrinant sportininkus per 2014 metų Sočio žiemos olimpiadą. Tų patikrinimų rezultatai galiausiai nulėmė Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) sprendimą nušalinti Rusijos olimpinį komitetą nuo 2018 metų žiemos olimpiados Pjongčange. Pasak laikraščio, TOK būstinė taip pat yra Lozanoje ir taip pat tapo programišių atakų taikiniu. Be kitų dalykų, dėl vykdyto šnipinėjimo iš WADA sistemos nutekėjo „slapti sportininkų medicininiai duomenys“. WADA tuo metu kaltino programišių grupę „FancyBear“, kuri, kaip teigia Vakarų ekspertai, yra susijusi su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU.

