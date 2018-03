1. 2017 m. rugpjūtį K. Wall atvyko paimti iš danų kūrėjo interviu jo povandeniniame laive

2. Po kelių dienų jūroje rado sukapotą švedės laisvai samdomos žurnalistės kūną

3. P. Madsenas teigia sukapojęs kūną, bet tvirtina nežudęs žurnalistės

Teismo posėdyje P. Madsenas atskleidė savo versiją apie tai, kas įvyko povandeniniame laive. DELFI primena, kad švedų žurnalistė 30-metė Kim Wall dingo rugpjūčio 10 dieną, nuvykusi į P. Madseno laivą paimti iš išradėjo interviu. Švedų žurnalistės Kim Wall begalvis torsas su 15 durtinių žaizdų buvo rastas rugpjūčio 21 dieną. Anksčiau buvo rasti nužudytos moters galva ir abi kojos.

Tiriant įvykį paaiškėjo, kad P. Madsenas supjaustė žurnalistės lavoną pjūklu, sukišo jos torsą, galvą, rankas ir kojas į atskirus maišus su metaliniais daiktais, kad jie nugrimztų, ir išmetė Kiogės įlankoje netoli Kopenhagos. Po K. Wall dingimo narai kelias savaites naršė Danijos vandenis ir galiausiai surado visas jos palaikų dalis.

P. Madsenas tuomet teisme sakė, kad žurnalistei ant galvos netyčia užkrito 70 kilogramų sveriantis liuko dangtis, kuris užmušė ją vietoje, sukeldamas kraujoplūdį iš galvos. Ištiktas panikos jis sakė išmetęs moters kūną už laivo borto, tačiau tvirtino, kad tuomet kūnas buvo su galva.

Skrodimo metu mirties priežasties nepavyko nustatyti. Taip pat neaiškus nusikaltimo motyvas. Tačiau prokurorai anksčiau sakė manantys, kad P. Madsenas nužudė K. Wall įgyvendindamas savo seksualines fantazijas.

Jų nuomone, išradėjas surišo 30 metų žurnalistę, sumušė ją ir kelis kartus dūrė jai į lytinių organų sritį. Tuomet, pasak prokurorų, P. Madsenas ją nužudė, galbūt pasmaugdamas arba perrėždamas jai gerklę, ir atsikratė lavono.

P. Madsenas neigė bet kokius seksualinius ryšius su K. Wall. Pasak prokurorų, tyrėjai iš jo dirbtuvių paėmė kompiuterio kietąjį diską su fetišų filmais, kuriuose rodoma, kaip moterys kankinamos, kaip joms nupjaunamos galvos ir kaip jos deginamos gyvos. P. Madsenas sakė, kad diskas yra ne jo.

Atskleidė kraupių detalių

Trečiadienį teisme P. Madsenas sakė nenorintis detalizuoti to, kas nutiko K. Wall. „Tai taip siaubinga, nenoriu detalizuoti. Tik pasakysiu, kad tai buvo siaubinga“, – pasakojo P. Madsenas apie tai, kaip supjaustė Kim Wall lavoną.

Jis sako supjaustęs K. Wall lavoną povandeninio laivo tualete. „Man buvo aptemęs protas, pasinaudojau tuo, kas buvo po ranka“, – teigė jis.

Prokuroras paprašė P. Madseno papasakoti, kaip jis sukapojo K. Wall.

„Pasakiau viską, ką turiu apie tai pasakyti“, – atsakė P. Madsenas. Jis vis dar teigia nežudęs švedės žurnalistės K. Wall.

Teisme taip pat parodytas animuotas vaizdo įrašas, paimtas iš P. Madseno kompiuterio – filmuke rodoma moteris, kuri šokdama nusirenginėja. Galiausiai, ji nuoga atsisėda, už nugaros prieina vyras ir perrėžia jai gerklę kelis kartus, galiausiai pakelia jos galvą vienoje rankoje. Paklaustas, ar šis filmukas jį įkvėpė nusikaltimui, P. Madsenas atsakė, kad ne.

P. Madsenas sakė, kad iš pradžių nuvilko K. Wall drabužius, po to supjaustė jos kūną, o drabužius įdėjo į maišą.

Paklaustas prokuroro, kodėl P. Madsenas norėjo išsaugoti K. Wall apatinius: „ar tai buvo trofėjus?“ P. Madsenas piktai atrėžė, kad ne.

Socialiniame tinkle „Twitter“ „Skynews“ korespondentas Markas Stone'as publikavo du vaizdo įrašus, kuriuose aiškina, kaip įvyko ši kraupi žmogžudystė.

