Nė vienam iš pagrindinių centro kairės ir centro dešinės pakraipos blokų nepavyko užsitikrinti daugumos rugsėjo 9 dienos rinkimuose, kuriuose sėkmingai pasirodė prieš imigraciją pasisakanti kraštutinių dešiniųjų partija, ir po kurių šalis atsidūrė politinėje aklavietėje. „Dabar man netinkamos sąlygos formuoti vyriausybę“, – per spaudos konferenciją pareiškė S. Lofvenas, kurio socialdemokratų partija dvi savaites derėjosi dėl koalicijos su kitomis partijomis. Švedijoje toliau dirba S. Lofveno vadovaujama laikinoji vyriausybė, tačiau nepavykus susitarti dėl koalicinės vyriausybės formavimo šaliai gresia nauji pirmalaikiai rinkimai. Švedijos Nuosaikiosios partijos vadovui Ulfui Kristerssonui anksčiau šį mėnesį taip pat nepavyko suformuoti koalicijos. Švedijos parlamento pirmininkas Andreasas Norlenas turi keturias galimybes siūlyti kandidatui suformuoti vyriausybę, kuriai pritartų parlamentas. Jeigu visi keturi mėginimai suformuoti vyriausybę bus nesėkmingi, Švedijoje teks rengti naujus rinkimus. Pirmadienį A. Norlenas turėjo pirmadienį susitikti su visų partijų lyderiais atskirai. „Pozicijos yra blokuotos“, – pareiškė S. Lofvenas, tačiau pabrėžė, kad dabar yra „daugiau tarpusavio supratimo“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.