Parlamentas siūlomą vyriausybę vėl atmetė daugiau kaip trys mėnesiai po rinkimų, nulėmusių šalyje politinę nežinomybę. 200 parlamentarų balsavo prieš S. Lofveno socialdemokratų – didžiausios partijos – ir kairiosios pakraipos žaliųjų mažumos koaliciją. Balsavusiųjų „už“ buvo 116. Penktadienio balsavimas buvo jau antras iš keturių galimų. Jei taip baigsis ir ketvirtas balsavimas, parlamento pirmininkas Andreasas Norlenas turės sušaukti naujus rinkimus. Visi bandymai suformuoti vyriausybę buvo be populistinės nacionalistinės Švedijos demokratų partijos. Nei centro kairės, nei centro dešinės blokai 349 vietų parlamente nebendradarbiaus su šia partija, gerai pasirodžiusia per rugsėjo 9-osios rinkimus.

