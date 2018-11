Ulfo Kristerssono Nuosaikioji partija priklauso keturių centro dešinės partijų Aljansui, kuris per rugsėjo 9-osios rinkimus gavo nežymiai mažiau balsų nei ankstesnė valdančioji centro kairės koalicija. Abiem blokams buvo sunku suburti daugumą atsisakius tartis su antiimigracine Švedijos demokratų partija, kurios ištakos yra neonacių judėjime. Pirmasis U. Kristerssono bandymas spalio 14 dieną suformuoti vyriausybę buvo nesėkmingas. Spalio 29-ąją apie nepavykusį savo bandymą paskelbė ir kadenciją baigiantis ministras pirmininkas Stefanas Lofvenas. Bandydamas priversti partijas susitarti, parlamento pirmininkas Andreasas Norlenas sakė, kad kitą savaitę pasiūlys U. Kristerssoną parlamentui kaip kandidatą į premjerus, taip stumdamas pirmą balsavimą nuo to laiko, kai prasidėjo vyriausybės formavimo pastangos. „Iš anksto neaišku, ar įvairios partijos priims Ulfą Kristerssoną kaip premjerą“, – žurnalistams sakė A. Norlenas. Tačiau jis pabrėžė, kad „procesas turi judėti į priekį, o dinamika tarp partijų turi keistis“. „Bevaisės derybos turi baigtis“, – pridūrė jis. Parlamento balsavimo data dar neaiški, bet A. Norlenas sakė, kad tarp galimų datų yra lapkričio 14-oji. Švedijoje parlamento pirmininkas keturis kartus gali pavesti kuriam nors kandidatui suformuoti vyriausybę, su kuria sutiktų parlamentas. Jei visi keturi bandymai būna nesėkmingi, šalis turi surengti naujus rinkimus. Dabartinis U. Kristerssono paskyrimas yra trečiasis A. Norleno bandymas. Kai kurios Nuosaikiųjų partijos ir Aljanso partnerių krikščionių demokratų grupės spaudžia U. Kristerssoną priimti kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratų partijos paramą, bet jis kol kas atmeta tokią galimybę. Švedijos demokratų partiją, kuri per rinkimus gavo 17,6 proc. balsų ir yra trečia didžiausia partija, visos pagrindinės srovės partijos ilgą laiką ignoruoja. Ultradešinioji partija, per rinkimus sėkmingai pasinaudojusi rinkėjų pykčiu dėl imigracijos po to, kai nuo 2012 metų į šalį atvyko beveik 400 tūkst. prieglobsčio prašytojų, reikalauja įtakos priimant sprendimus mainais į paramą. Tačiau Aljanso nariai liberalai ir centristai kategoriškai prieštarauja tokiai idėjai. Nuo 2014 metų su žaliaisiais ir neformalia kairiųjų parama valdžiusi S. Lofveno Švedijos socialdemokratų darbo partija (SAP) tuo tarpu sudarė galimybes bendradarbiavimui tarp blokų, tačiau tik tuo atveju, jei jis išlaikys premjero postą. Aljansas ir Švedijos demokratų partija tokią galimybę atmetė.

