Švedijos Upsalos teismas pripažino Bjorną Samstromą kaltu dėl seksualinių nusikaltimų internetinėje erdvėje, susijusių su 27 nepilnamečiais. Nuo 2015-ųjų iki 2017-ųjų pradžios B. Samstromas grasino paviešinti 26 mergaičių ir vieno berniuko nuotraukas pornografiniuose tinklalapiuose arba nužudyti jų artimuosius, jeigu jie neatliks lytinių veiksmų jam žiūrint per vaizdo kamerą iš Švedijos, sakė prokurorai. Teismas nusprendė, kad nors B. Samstromas savo aukų niekada nesutiko asmeniškai, jis yra kaltas dėl išžaginimo, seksualinės prievartos ir kitų nusikaltimų. Tai pirmas toks atvejis Švedijoje, kai asmuo, įvykdęs nusikaltimų internete, nuteisiamas dėl išžaginimo. Pagal Švedijos įstatymus, išžaginimas nebūtinai turi būti susijęs su lytiniais santykiais; tai gali būti veiksmai, laikomi darantys tokią pat žalą. B. Samstromas prisipažino panaudojęs prievartą prieš paauglius, kuriems tada buvo mažiau nei 15 metų, tačiau neigė, kad jo veiksmai prilygsta išžaginimui. „Jis nuteistas už nusikaltimus, dėl kurių mano esąs nekaltas. Labai tikėtina, kad jis apskųs sprendimą“, – Švedijos naujienų agentūrai TT sakė jo advokatas Kronje Samuelssonas. B. Samstromas taip pat pripažintas kaltu dėl vaikų pornografijos laikymo, nes jis išsaugodavo savo aukų vaizdo įrašus, rašoma teismo rašytiniame sprendime. Teismas nurodė, kad nuteistasis turės atlyginti patirtą žalą aukoms, kurių tapatybė buvo nustatyta ir kurios pareikalavo kompensacijos, iš viso – 1,1 mln. kronų (apytiksliai 110 570 eurų). 20 dienų trukęs B. Samstromo teismas vyko už uždarų durų, siekiant apsaugoti aukų tapatybes. Prokurorė Annika Wennerstrom prašė kaltinamajam skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tas vyriškis gyveno vienas netoli Upsalos, apie 70 kilometrų į šiaurę nuo Stokholmo. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad vyras „dideliais kiekiais vartojo alkoholį“. Ši byla iškilo į dienos šviesą, kai policija vykdė tyrimą dėl kito B. Samstromo galimai įvykdyto seksualinio nusikaltimo ir jo namuose rado vaizdo medžiagą, kurioje merginos kalbėjo angliškai. Švedų tyrėjai susisiekė su kolegomis iš Kanados, Britanijos ir JAV, kurie rado 18 iš 26 nukentėjusių merginų ir apklausė jas. Nei viena iš jų neatvyko į teismo posėdį, tačiau vaizdo įrašai su jų parodymais buvo parodyti teisme. Kitų devynių aukų tapatybių nustatyti nepavyko.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.