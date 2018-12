Trys asmenys yra įtariami tuo, kad „gavo ir laikė daug chemikalų ir kitokios įrangos, turėdami tikslą žudyti ir sužeisti kitus žmones“, sakoma prokurorų pareiškime. „Jei šis teroristinis nusikaltimas būtų įvykdytas, jis galėjo rimtai pakenkti Švedijai“, – sakoma pareiškime. Be to, šie trys ir dar trys kiti asmenys buvo apkaltinti terorizmo finansavimu. Prokurorai juos kaltina siuntus pinigų į užsienį džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) operacijoms. Visi šeši kaltinamieji kaltinimus neigia. Jų teismo procesas turėtų prasidėti sausio 7 dieną. 30–46 metų kaltinamieji yra kilę iš Uzbekistano ir Kirgizijos, rašė švedų laikraštis „Dagens Nyheter“. Jų statuso Švedijoje kol kas nebuvo įmanoma patikrinti. Penki iš šių šešių asmenų buvo sulaikyti per policijos reidą, kuris balandžio pabaigoje buvo surengtas Striomsunde 600 km į šiaurę nuo Stokholmo. Šeštas asmuo nėra sulaikytas. Kaimynai minėtam laikraščiui sakė, kad per balandžio mėnesio reidą matė, kaip policija iš pašiūrės tuščioje valdoje išveža maždaug 15 didelių plastikinių konteinerių. Pasak „Dagens Nyheter“, mažiausiai vienas įtariamųjų palaikė ryšius su radikalizuotu prieglobsčio prašytoju Rakhmatu Akilovu, kuris 2017 metų balandžio 7 dieną vogtu sunkvežimiu rėžėsi į pirkėjų minią Stokholme, nužudydamas penkis ir sužeisdamas dar 14 žmonių. Uzbekas R. Akilovas šių metų birželį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.