Saugumo tarnyba SAPO nurodė, kad „pasirengimas įtariamam teroristiniam nusikaltimui vyko kurį laiką“, ir pridūrė, kad „esama tarptautinių ryšių“. Daugiau jokių detalių tarnyba nepateikė, taip pat neatskleidė areštuoto asmens tapatybės. Ketvirtadienį paryčiais šalies vakaruose buvo surengti keli reidai ir keli asmenys pristatyti apklausti. Laikraštis „Goteborg Tidning“ pranešė, kad reidai vyko antrajame pagal dydį šalies mieste Geteborge ir jo šiauriniuose priemiesčiuose. Ši operacija nesusijusi su įvykiais Prancūzijos rytiniame Strasbūro mieste, kur per išpuolį kalėdinėje mugėje buvo nušauti trys ir sužeisti dar 13 žmonių, dienraščiui „Aftonbladet“ sakė SAPO atstovas spaudai Gabrielis Wernstedtas. Švedijoje galiojantis išpuolių grėsmės lygis - trečias penkiabalėje skalėje, reiškiantis, kad ataka gali įvykti – nebuvo pakeistas, nurodė SAPO. Per pastaruosius aštuonerius metus Švediją sukrėtė dvi teroristinės atakos. 2017 metų balandžio 7 dieną uzbekas Rakhmatas Akilovas vogtu sunkvežimiu rėžėsi į pirkėjų minią Stokholme, nužudydamas penkis ir sužeisdamas dar 14 žmonių. Šįmet birželį jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Savo nusikaltimą uzbekas motyvavo noru nubausti Švediją už sprendimą prisidėti prie koalicijos, kovojančios su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“. 2010 metų gruodį prie judrios pėsčiųjų gatvės Stokholmo centre mirtininkas susprogdino savo automobilį, o vėliau susisprogdino pats. Per išpuolį buvo sužeisti du žmonės. Tai buvo pirmoji pirmoji savižudžio sprogdintojo ataka.

