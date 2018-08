Kariuomenė nurodė, kad švedų gamybos naikintuvas „JAS-39 Gripen“ nukrito po susidūrimo su paukščiu ir kad pilotas saugiai nusileido parašiutu. Jis buvo išvežtas į netoliese esančią ligoninę, tikriausiai siekiant patikrinti būklę. Lėktuvas sudužo netoli Karlskrunos, esančios už 160 km į rytus nu trečio pagal dydį šalies miesto Malmės. Jokios kitos informacijos kol kas nebuvo paskelbta.

