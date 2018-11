Pranešime sakoma, kad patruliai, šeštadienį vakare nuskubėję į mažą pramoninį Miolnlikės miestelį į pietryčius nuo Geteborgo, rado „kelis sužeistus žmones“. Policija nurodė, kad susišaudymas įvyko prie vienos pasilinksminimo įstaigos, kur vyko vakarėlis. Įvykiai, nulėmę susišaudymą, kol kas neaiškūs, sakoma policijos pranešime. Incidentas tiriamas kaip bandymas nužudyti. Laikraštis „Goteborgs-Posten“ rašė, kad keli sužeistieji yra susiję su baikerių grupuote „Hells Angels“. Pasak švedų pareigūnų, šalyje pastaruosius kelerius metus augo organizuotas nusikalstamumas. Trijuose dideliuose Švedijos miestuose – sostinėje Stokholme, Geteborge ir Malmėje – įvyko keli nusikaltėlių gaujų susišaudymai.

