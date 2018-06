Malmės policija nurodė, kad po pirmadienio vakarą įvykusio incidento ligoninėje naktį mirė trys sužeistieji – 18, 27 ir 29 metų vyrai. Nė vienos iš aukų tapatybės pareigūnai neatskleidė, laikydamiesi Švedijoje galiojančios tvarkos. Tai pat buvo sužeisti trys 21, 30 ir 32 metų vyrai; vieno jų būklė – sunki, nurodė Skonės regiono sveikatos apsaugos tarnyba. „Tai pasibjaurėtinas nusikaltimas. Jis mums dar kartą primena, kad mūsų pagrindinis uždavinys – kovoti su organizuotu nusikalstamumu“, – naujienų agentūrai TT sakė teisingumo ministras Morganas Johanssonas. Vienas policijos atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad incidentas nelaikomas susijusius su terorizmu. Aukos buvo užpultos, kai išėjo iš vienos interneto kavinės Karalienės gatvėje Malmės pietrytiniame rajone. Policija negalėjo patvirtinti žiniasklaidos pranešimų, kad buvo šaudoma iš automobilio ir kad buvo panaudotas automatinis ginklas. Policija nurodė, kad buvo paleista 12 šūvių, bet dėl šio incidento kol kas niekas nesuimtas. Pareigūnai šiuo metu ieško tamsios spalvos automobilio. Malmės policijos vadas Stefanas Sinteusas per spaudos konferenciją sakė, kad šaudymas veikiausiai su besivaržančiomis nusikalstamomis gaujomis, kovojančiomis dėl teritorijų kontrolės ir garbės. Tokių konfliktų Švedijos didžiuosiuose miestuose pastaraisiais metais padaugėjo. Pasak S. Sinteuso, vien Malmėje vyksta 3–4 karai tarp nusikalstamų gaujų. „Susiję (su naujausiu incidentu) laikomi gaujų nariais, dalyvaujančiais rimtoje organizuotoje nusikalstamoje veikloje, – aiškino pareigūnas. – Neįprasta, kad trys jų žuvo per tą patį incidentą.“ „Šito nesitikėjome“, – pridūrė jis. S. Sinteusas pridūrė, kad pirmadienio šaudynių motyvas kol kas nenustatytas, bet pažymėjo, kad jas galėjo nulemti verslo konfliktai, vaidai dėl merginų arba įsivaizduojamo garbės įžeidimo. Švedijoje nusikalstamumo lygis gana žemas, bet Malmėje, Stokholme ir Geteborge pastaruoju metu padaugėjo smurto, siejamo su gaujomis, kovojančiomis dėl prekybos narkotikais ir prostitucijos kontrolės.











