Kaip praneša vietos žiniasklaida, nežinomas užpuolikas ar užpuolikai Malmės centrinėje Karalienės gatvėje pradėjo šaudyti į grupę žmonių, šventusių Švedijos futbolo rinktinės pergalę Pasaulio čempionate. Pareigūnai nurodė, kad abi aukos – 18 ir 29 metų vyrai – mirė ligoninėje, o dar keturi žmonės buvo sužeisti. Apie šį incidentą teisėsaugai buvo pranešta 20 val. 13 min. vietos (21 val. 13 min. Lietuvos) laiku, informavo dienraštis „Aftonbladet“. Informacijos apie galimus šios atakos motyvus kol kas nebuvo paskelbta, bet vienas policijos atstovas sakė naujienų agentūrai AFP, kad incidentas nelaikomas susijusius su terorizmu. Kaip rašo dienraštis „Aftonbladet“, aukos buvo užpultos, kai išėjo iš vienos interneto kavinės. Įvykio liudininkai sakė leidiniui, kad bent vienas iš užpuolikų turėjo automatinį ginklą. Policija atsisakė pateikti informacijos apie numanomą užpuoliką arba užpuolikus. Pareigūnai taip pat neatskleidė daugiau detalių apie aukas, nors žiniasklaida nurodė, kad keletas jų buvo gerai žinomi policijai. Švedijoje nusikalstamumo lygis gana žemas, bet Malmėje, Stokholme ir Geteborge pastaruoju metu padaugėjo smurto, siejamo su gaujomis, kovojančiomis dėl prekybos narkotikais ir prostitucijos kontrolės.











