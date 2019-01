Ministerija pranešė, kad šveicarų konsulas buvo išsiųstas į tą regioną, kad padėtų aukų artimiesiems, tačiau daugiau informacijos apie nelaimę nepateikė. Pranešama, kad per avariją vienas žmogus buvo sužalotas. Švedų žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad sunkvežimiui įsirėžus į mikroautobusą žuvo šeši iš septynių jo keleivių. Švedijos kalnakasybos kompanija „Kaunis Iron“ informavo, kad vienas jos sunkvežimių ankstų šeštadienį susidūrė su kita transporto priemone Kirunos savivaldybėje netoli sienos su Suomija.

