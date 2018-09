Švedijos prokuratūra pirmadienį pranešė, kad nuo gruodžio 29 dienos įtariamajam buvo skirtas kardomasis kalinimas. Įtariama, kad nusikaltimus jis įvykdė užsiimdamas gydytojo praktika visoje Švedijoje ir teikdamas gydytojo paslaugas internetu. Nusikaltimai, tarp kurių yra pareigybinių ir su vaikų pornografija susijusių nusikaltimų, buvo įvykdyti nuo 2015 iki 2017 metų. Oficialius kaltinimus prokurorai žada pareikšti trečiadienį. Daugiau informacijos apie šią bylą kol kas nepateikiama.

